Fenerbahçe'nin stoperleri bir bir gidiyor! Kim Min Jae'nin ardından Szalai'de yolcu - Haberler

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Fenerbahçe'nin stoperleri bir bir gidiyor! Kim Min Jae'nin ardından Szalai'de yolcu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan Kim Min Jae'nin ardından sarı lacivertlilerin bir diğer stoperi Attila Szalai'nin de takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi ise 15 milyon euro.

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Kim Min-Jae'den sonra sarı lacivertli ekibin bir diğer stoperi Attila Szalai de takımdan ayrılabilir. Alman ve Fransız kulüpleriyle iyi ilişkilere sahip olan FIFA menajeri Mithat Halis, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai'nin de bu yaz döneminde ayrılacağını belirtti.

"BU YAZ SZALAİ TRANSFER OLUR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Halis, '' Fenerbahçe, Szalai için en az 15 milyon euro istiyor. Bu yaz Szalai transfer olur. Wolfsburg onu istiyor. Bu konuda çok kararlılar. Rennes onu isteyen diğer takım. Bu parayı verebilirler. Atilla, Macar milli takımında çok iyi oynadı. Oradaki performansını çok beğendiler. Uzun süredir takip ediyorlardı. Ama başka takımlar da var. Sürpriz bir takım da onu transfer edebilir'' dedi.

65 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe kariyerinde 65 maça çıkan Macar stoperAttila Szalai, Fenerbahçe formasıyla 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, hiçbir maçta kırmızı kart görmedi.

Fenerbahçe'nin stoperleri bir bir gidiyor! Kim Min Jae'nin ardından Szalai'de yolcu

Haberler.com - Spor

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