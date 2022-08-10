Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik Slovacko maçı kadrosu da açıklandı. İlk maçın kadrosunda yer alan Mergim Berisha, rövanş öncesi kadroya alınmadı. Kadroda şu isimler yer aldı; "Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun." Fenerbahçe, bugün saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla maçın oynanacağı ülke olan Çekya'ya hareket etti. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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