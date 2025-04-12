Fenerbahçe'nin Sivasspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde belinde ağrı hisseden Sofyan Amrabat ve antrenmanda darbe alan Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak müsabakanın oynanacağı şehre hareket etti. Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao'nun yanı sıra belinde ağrı hisseden Sofyan Amrabat, antrenmanda darbe alan Mert Hakan Yandaş ile Diego Carlos ve İrfan Can Eğribayat yer almadı. Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Sivas'a giden kafileye alındı.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun." - İSTANBUL