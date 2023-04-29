Fenerbahçe'nin Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanan Valencia hastaneye kaldırıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Eİnner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Eİnner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.
Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.
Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.
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