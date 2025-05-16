Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler yükselirken kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Ancak bu kongrenin eylül ayında yapılacak olması sarı-lacivertli camianın büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar, bu kararı sosyal medyadan binlerce paylaşım yaparak sert bir şekilde eleştirdi. Sarı-lacivertlilerde kongrenin eylül ayında yapılması planlanıyor olması kısa süre içerisinde taraftarların büyük tepkisini çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;