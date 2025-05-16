Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
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Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler arttı. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi. Ancak, Eylül ayında yapılacak olan kongre, taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Bu durum, sosyal medyada binlerce paylaşımla sert bir şekilde eleştirildi.

Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler yükselirken kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Ancak bu kongrenin eylül ayında yapılacak olması sarı-lacivertli camianın büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar, bu kararı sosyal medyadan binlerce paylaşım yaparak sert bir şekilde eleştirdi. Sarı-lacivertlilerde kongrenin eylül ayında yapılması planlanıyor olması kısa süre içerisinde taraftarların büyük tepkisini çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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