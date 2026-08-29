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Fenerbahçe'de Oppong Samsun Kafilesinde, Talisca Kadroda Yok

Fenerbahçe'de Oppong Samsun Kafilesinde, Talisca Kadroda Yok
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Fenerbahçe, Süper Lig 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transfer Kojo Peprah Oppong kafileye dahil edilirken, Lyon maçında sakatlanan Anderson Talisca kadroda yer almadı. Teknik direktörün belirlediği kadroda 21 oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosuna yeni transfer Kojo Peprah Oppong da dahil edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Samsun'a hareket etti.

Fenerbahçe'de bugün imza töreni yapılan ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkan Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong da Samsun'a giden kafilede yer aldı.

Talisca kadroya alınmadı

Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Talisca, kamp kadrosuna dahil edilmediği açıklandı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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