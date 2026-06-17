Haberler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'dan Gornik Zabrze ile eşleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. İlk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar ise 28-29 Temmuz'da oynanacak.

FENERBAHÇE'nin Şampiyonlar Ligi 2'inci ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Gornik Zabrze takımı oldu.

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki macerasına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminde belli oldu.

Fenerbahçe bu turda Polonya Ligi ekibi Gornik Zabrze takımı ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçlar 21 veya 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Olacaklardan habersizken çektiği video ortaya çıktı
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı