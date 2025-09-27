Haberler

Fenerbahçe'nin rekoru tehlikede

Fenerbahçe'nin rekoru tehlikede
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE EDECEK

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.

SIRADAKİ 3 MAÇ

Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru yakalayacak.

