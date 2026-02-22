Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Vitor Pereira yönetiminde ligdeki ilk maçında sahasında Liverpool'a 90+7'de yediği golle 1-0 mağlup oldu.
- Liverpool, Nottingham Forest'ı Premier Lig'in 27. haftasında 1-0 yendi.
- Liverpool'un galibiyet golünü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister attı.
- Nottingham Forest, 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe ile rövanş maçı oynayacak.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest ile Liverpool karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0 kazandı.
NOTTINGHAM 90+7'DE YIKILDI
Konuk ekip Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister kaydetti.
VITOR PEREIRA İLK MAÇINDA MAĞLUP
Nottingham Forest, Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrılarak 27 puanda kaldı. Liverpool ise bu galibiyetle birlikte 45 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇ FENERBAHÇE
Nottingham Forest, 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek ve ardından ligde Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool,kendi sahasında West Ham United'ı konuk edecek.