Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, Chelsea'yi geriye düştüğü maçta deplasmanda yıktı

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea ile Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Aston Villa karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Aston Villa, 2-1 kazandı.

ASTON VILLA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekip Chelsea, Joao Pedro'nun golüyle 37. dakikada öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Aston Villa, 63. dakikada Ollie Watkins ile skora eşitlik getirdi. İngiliz golcü, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getirdi.

ÜST ÜSTE 11 MAÇ KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez 11 maç üst üste kazanan Aston Villa puanını 39 yaparak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Chelsea ise 29 puanda kaldı.