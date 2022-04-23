Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo ameliyat oldu - Haberler

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Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo ameliyat oldu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada sağ ayak 5. tarak kemiği kırılan Miguel Crespo ameliyat oldu.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 5. metatars kemiğinde kırık tespit edilen Miguel Crespo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo ameliyat oldu

KENDİSİNİ DENEDİ

Acı içinde yerde kalan Crespo, oynamak için kendisini denedi ama hemen yere bıraktı. Apar topar İstanbul'a getirilen yıldız futbolcu, bugün ameliyat oldu.

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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