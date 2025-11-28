Fenerbahçe'nin penaltısı es geçildi mi? Alper Kınar'dan hakem yorumu

FERENCVAROS TEHLİKESİ: "ÖNCEDEN UYARMIŞTIM"

Alper Kınar, maç öncesinde Ferencvaros'un tehlikeli bir takım olduğuna ilişkin uyarılarını hatırlatarak, "Ferencvaros'un tehlikeli bir takım olduğunu söylemiştim" dedi. Rakibin fiziksel gücü ve disiplinli oyun yapısının Fenerbahçe'yi zorladığını belirtti.

"HAKEM, FENERBAHÇE'NİN PENALTISINI VERMEDİ"

Maçın en tartışmalı pozisyonunu değerlendiren Kınar, hakemin kritik bir penaltı kararını es geçtiğini vurguladı:

"Hakem, Fenerbahçe'nin penaltısını vermedi."

Bu kararın maçın seyrini doğrudan etkilediğini söyleyen spor yazarı, hakemin yönetiminin genel anlamda başarısız olduğunu ifade etti.

"DURAN'A VERİLEN KIRMIZI ÇOK GEREKSİZDİ"

Karşılaşmanın kırılma noktalarından biri olan kırmızı kart için Kınar oldukça net konuştu:

"Jhon Duran'a verilen kırmızı kart çok gereksizdi."

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe'den övgüyle bahseden Kınar, Samsunspor'un yükselen form grafiğine de dikkat çekti:

"Performansının her gün üstüne katarak devam eden bir Samsunspor var."