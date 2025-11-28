Haberler

Fenerbahçe'nin penaltısı es geçildi mi? Alper Kınar'dan hakem yorumu

Fenerbahçe'nin penaltısı es geçildi mi? Alper Kınar'dan hakem yorumu
Güncelleme:
Fenerbahçe–Ferencvaros maçını değerlendiren Spor Yazarı Alper Kınar, hakem kararlarının karşılaşmaya damga vurduğunu söyledi. "Hakem, Fenerbahçe'nin penaltısını vermedi" diyerek tartışmalı pozisyona dikkat çeken Kınar, Jhon Duran'a gösterilen kırmızı kartın da gereksiz olduğunu ifade etti. Genç oyuncu Yiğit Efe'yi öven Kınar, Samsunspor'un yükselen formuna da vurgu yaptı.

FERENCVAROS TEHLİKESİ: "ÖNCEDEN UYARMIŞTIM"

Alper Kınar, maç öncesinde Ferencvaros'un tehlikeli bir takım olduğuna ilişkin uyarılarını hatırlatarak, "Ferencvaros'un tehlikeli bir takım olduğunu söylemiştim" dedi. Rakibin fiziksel gücü ve disiplinli oyun yapısının Fenerbahçe'yi zorladığını belirtti.

"HAKEM, FENERBAHÇE'NİN PENALTISINI VERMEDİ"

Maçın en tartışmalı pozisyonunu değerlendiren Kınar, hakemin kritik bir penaltı kararını es geçtiğini vurguladı:

"Hakem, Fenerbahçe'nin penaltısını vermedi."

Bu kararın maçın seyrini doğrudan etkilediğini söyleyen spor yazarı, hakemin yönetiminin genel anlamda başarısız olduğunu ifade etti.

"DURAN'A VERİLEN KIRMIZI ÇOK GEREKSİZDİ"

Karşılaşmanın kırılma noktalarından biri olan kırmızı kart için Kınar oldukça net konuştu:

"Jhon Duran'a verilen kırmızı kart çok gereksizdi."

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe'den övgüyle bahseden Kınar, Samsunspor'un yükselen form grafiğine de dikkat çekti:

"Performansının her gün üstüne katarak devam eden bir Samsunspor var."

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
title
