Fenerbahçe'nin namağlup ünvanını 21. haftada da sürdürdü

Fenerbahçe'nin namağlup ünvanını 21. haftada da sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını 21 maça taşıdı.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
  • Fenerbahçe, ligin 21 haftasını namağlup tamamlayarak lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
  • Fenerbahçe, bu sezon ligde 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı başkent ekibi Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla yendi.

ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 14. GALİBİYET

Sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Talisca'nın 1 golüyle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u deplasmanda mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri üst üste 2, toplamda 14. galibiyetini elde etti.

NAMAĞLUP ÜNVANI 21. HAFTADA DA DEVAM ETTİ

Sarı-lacivertliler, ligin 21 haftasını namağlup tamamlayarak lig tarihinde bir ilki yaşadı. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 49'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
