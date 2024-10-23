Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları sonrası koltuğu sallantıda olan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için ayrılık söylentileri konuşulmaya başlanırken tecrübeli hocanın kovulması halinde alacağı tazminat da ortaya çıktı.

TAZMİNATI 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki gösterdi ve bir an önce yolların ayrılması yönde çağrıda bulundu.

KREDİSİ GİDEREK TÜKENİYOR

Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.