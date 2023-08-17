Fenerbahçe'nin Maribor maçı tribün olayları nedeniyle durdu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu maç, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen tansiyon düşmedi ve Fenerbahçe taraftarları stadyumdan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.
Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.
Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor