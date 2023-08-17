Fenerbahçe'nin Maribor maçı tribün olayları nedeniyle durdu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu maç, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen tansiyon düşmedi ve Fenerbahçe taraftarları stadyumdan çıkarıldı.