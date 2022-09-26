Fenerbahçe'nin lisans çıkarmadığı Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan Filip Novak'a sürpriz bir talip çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Çek sol bek için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerde olan ve ilk yarı için lisansı çıkarılmayan Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri yolcusu.

TRANSFER KISA SÜRE İÇERİSİNDE NETLİK KAZANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Filip Novak'ın transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Çek sol bekin transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

2020'nin yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Filip Novak, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 27 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.