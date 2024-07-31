Fenerbahçe'nin Lille maçını İspanyol hakem yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Kadıköy'de Fransız ekibi Lille ile oynayacağı rövanş maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera yer alacak. Munuera'ya AVAR olarak Raul Cabanero eşlik edecek. - İSTANBUL