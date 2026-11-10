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Fenerbahçe'nin Kuşdili Lokali II. Grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi

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İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kadıköy Kuşdili'ndeki Fenerbahçe Lokali'ni II. Grup kültür varlığı olarak tesciline karar verdi. Fenerbahçe'nin duyurduğu 4 Kasım 2026 tarihli 15991 sayılı kararla ihyası için proje ve zemin izi çalışmaları da karara bağlandı.

İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kadıköy Kuşdili'nde bulunan ve tarihi Fenerbahçe Lokali olarak bilinen yapının tescil edilmesine karar verdi.

Fenerbahçe, kulübün tarihi mirasının koruma altına alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe tarihinin önemli simgelerinden biri olan ve 1932 yılında gerçekleşen yangına kadar kulübümüzün ve Türk sporunun merkezi konumunda bulunan ve ayrıca 3 Mayıs 1918 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyaret ettiği Kuşdili Lokali, alınan kararla II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 4 Kasım 2026 tarihli ve 15991 sayılı kararıyla sonuçlanan süreçte, Fenerbahçe Lokali'nin tarihi ve kültürel değeri resmiyet kazanmış oldu. Tarihi yapının ihyası için projelerin hazırlanması ve yapıya ait zemin izlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi de karara bağlandı.

Yıllardır büyük bir kararlılık ve özveriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde alınan bu karar, Fenerbahçe'mizin tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir kazanım oldu. Atatürk'ün ziyaretleriyle onurlandırdığı Kuşdili Lokali'nin tarihi ve kültürel kimliğinin tescillenmesi camiamıza hayırlı olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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