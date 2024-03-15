Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos oldu
Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.
Büyük heyecana sahne olan UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de Olympiakos oldu.
MAÇLAR 11'NİSAN'DA BAŞLIYOR
Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçını Yunanistan'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise Kadıköy'de olacak.
İşte eşleşmeler:
- Club Brugge-PAOK
- Olympiakos-Fenerbahçe
- Fiorentina-Viktoria Plzen
- Aston Villa-Lille
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
- Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK
KANARYA YARI FİNALDE ASTON VILLA-LILLE GALİBİ İLE OYNAYACAK
Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.