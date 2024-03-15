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Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos oldu

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Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.

Büyük heyecana sahne olan UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de Olympiakos oldu.

MAÇLAR 11'NİSAN'DA BAŞLIYOR

Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçını Yunanistan'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise Kadıköy'de olacak.

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos oldu

İşte eşleşmeler:

  • Club Brugge-PAOK
  • Olympiakos-Fenerbahçe
  • Fiorentina-Viktoria Plzen
  • Aston Villa-Lille

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
  • Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos oldu

KANARYA YARI FİNALDE ASTON VILLA-LILLE GALİBİ İLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos'u elemesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiacos Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (13)

Himmet Yıldız:

İki yunan karşı karşıya gelcek. Kurallar izin veriyormu? :)

38
111
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YİĞİT TÜRKALP:

tescilli fransız mı söylüyor bunu.

yanıt60
yanıt13
YİĞİT TÜRKALP:

sen ısırmazsın değil mi

yanıt18
yanıt8
Black Mamba:

Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahcemize Avrupa'da Başarılar diliyorum ,,,,

108
12
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Tolga Tplg:

Fenerbahçe Atinaya Atatürk formasıyla ısınmaya çıkmasını istiyoruz.

93
10
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JY:

BU TURU GECSE BILE YARI FINALDE YRGI YER.

15
65
yanıtYanıtla
Fahri Tatan:

Finali Fiorentinayla oynarız bazılarında slyası akar izlerken.

yanıt6
yanıt0
İbrahim Üker:

işte gerçek eğlence başlıyor

43
10
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JY:

AYNI AYARDA TAKIMLAR ORTADA MACLAR OLUR. AMA FENER BI SEKILDE BUNU GECERSE YARI FINLADE VILLA'DAN YRGI YER.

6
24
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kalp atisi:

Dostoy JY tercubelisin biseyleri yemekte cok ortalikta dolaşma

yanıt17
yanıt1
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