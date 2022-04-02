Fenerbahçe'nin imdadına yine Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Mesut Özil'in yeni rotasının Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

MESUT ÖZİL İLE YAKIN ARKADAŞ

Ajansspor'un Teamtalk sitesinden aktardığı habere göre, İngiliz ekibinin, Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi. Bilindiği üzere, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Mesut Özil uzun zamandır yakın arkadaş. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasında da Acun Ilıcalı'nın etkisi de büyüktü.

"İYİ TRANSFER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeniden takımı Premier Lig'e çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve, "İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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