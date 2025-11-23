Haberler

Fenerbahçe'nin Geri Dönüşü: Levent Mercan Maç Sonrası Yorumladı

Fenerbahçe'nin Geri Dönüşü: Levent Mercan Maç Sonrası Yorumladı
Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Çaykur Rizespor karşısında elde ettikleri 5-2'lik galibiyeti değerlendirerek, takımın ikinci yarı gösterdiği performansı övdü ve taraftarlara teşekkür etti.

FENERBAHÇELİ futbolcu Levent Mercan, "Bu bizim için çok önemli bir maçtı. İstediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarı 2-0 geriye düştük ama ikinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dönüş gösterdik" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli bir geri dönüş gösterdiklerini söyleyen Mercan, "Bu bizim için çok önemli bir maçtı. İstediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarı 2-0 geriye düştük ama ikinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dönüş gösterdik. Önemli olan bu reaksiyonu göstermekti. Bizim adımıza çok iyiydi bugün. Bu yüzden galibiyeti aldığımız için hepimiz mutluyuz. Ben her zaman diyorum, işime odaklanıyorum. Takıma en iyi şekilde nasıl yardım edebilirim, ona bakıyorum. Benden bu kadar. Çok konuşmaya gerek yok. Ben hem solda hem sağda, yani istediği yerde oynarım. Benim için fark etmez. Her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray maçı öncesi önce Avrupa Ligi maçımız var. Şu an ona odaklanıyoruz ve önce ona bakacağız. Sonrası da sonraya kalır. Taraftar inanılmazdı gerçekten. Son haftalarda gördüğümüz o taraftarın sevgisi bize gerçekten çok iyi geliyor. Tüm taraftarlara çok teşekkür ederim, bugün onlar da bizim için inanılmaz bir performans gösterdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
