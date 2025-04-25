Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Hafif sakatlıkları bulunan Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat kadroda yer almazken, Mert Hakan Yandaş da tedavi süreci nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep Fk'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Tedavi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.