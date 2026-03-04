Haberler

Fenerbahçe maçı 21.30'da başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı maç, stadyumdaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 21.30'a alındı. Maçın hakemi ve stadyum görevlileri sorunu gidermek için saha incelemeleri yaptı.

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunun giderilmesinin ardından 21.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere kente geldi. Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi. Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı. Stadyum görevlileri ve hakemler, futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu ve maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesinin ardından müsabaka 21.30'da başlayacak.

