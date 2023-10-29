Fenerbahçe'nin Fred'i sakatlandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, sol adalesinden sakatlanarak Pendikspor ile oynanan maçta yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı orta sahası Fred, karşılaşmada sakatlandı. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Halil Akbunar'a sol çizgide baskı yapan tecrübeli oyuncu, yerde kaldı. Oyuna devam eden Fred, daha sonra rakibe baskıya giderken sol adalesini tutarak kenara değişiklik işaretinde buldu. 30 yaşındaki oyuncu, oyunun durmasının ardından 9'uncu dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.