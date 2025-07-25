Fenerbahçe'nin Feyenoord ile Maç Tarihleri Belli Oldu
Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçlarının tarihlerini açıkladı. İlk maç 6 Ağustos'ta Hollanda'da, rövanş ise 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE'nin, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Lig'i 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda saat 22: 00'de oynayacak.
Rövanş karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Mücadele saat 20: 00'de başlayacak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor