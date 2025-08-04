Fenerbahçe'nin Feyenoord Hazırlıkları Devam Ediyor

Fenerbahçe'nin Feyenoord Hazırlıkları Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda oyuncular, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular reaksiyon koşuları yaptı. Takım, taktiksel çalışmalar ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın saat 10.00'da ilk bölümü basına açık yapılacak antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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