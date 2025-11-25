Fenerbahçe'nin Ferencvaros Maçında İspanyol Hakem Ricardo de Burgos Görev Alacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.