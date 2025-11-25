Haberler

Fenerbahçe'nin Ferencvaros Maçında İspanyol Hakem Ricardo de Burgos Görev Alacak

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında 27 Kasım'da Ferencvaros ile karşılaşacak. Maçta İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını Iker de Francisco ve Asier Perez de Mendiola yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
