Fenerbahçe'nin eski yıldızları Kante transferi için devreye girdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka ve Moussa Sow, N'Golo Kante transferi için devreye girdi. Anelka ve Moussa Sow'un N'Golo Kante'ye Fenerbahçe hakkında son derece olumlu referanslar verdiği belirtildi.
- Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımı Al Ittihad'dan Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer etmeyi hedefliyor.
- Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nicolas Anelka, N'Golo Kante ile yaptığı telefon görüşmesinde onun Fenerbahçe'ye transfer olması gerektiğini söyledi.
- Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow, N'Golo Kante'ye Fenerbahçe'ye transfer olması gerektiğini belirtti.
Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni hedefini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha N'Golo Kante olarak belirlemişti. Sarı-lacivertliler, Kante transferinde geri sayıma geçti.
İKİ EFSANE İSİMDEN KANTE'YE REFERANS
Takvim'de yer alan habere göre; Kante ile anlaşan Fenerbahçe'de bu transfer için yönetim kadar geçmiş yıllarda sarı-lacivertlilerin formasını giyen ve efsane isimler arasına adlarına yazdıran Nicolas Anelka ile Moussa Sow da uğraş verdi. Eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka, vatandaşı N'Golo Kante ile bir telefon görüşmesi yaparak kesinlikle Fenerbahçe'ye transfer olması gerektiğini dile getirdi.
ANELKA: "HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİT"
Anelka'nın yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Orada çok iyi zamanlarım geçti. Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin. Hiç düşünmeden git." dediği belirtildi.
SOW: "SENİN ONLARA, ONLARIN DA SANA İHTİYACI VAR"
Kante'ye Anelka dışında ayrıca Moussa Sow'dan da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgilendirilme yapıldığı belirtildi. İki yakın arkadaş olarak bilinen Sow'un da Kante'ye "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gitmelisin senin onlara, onların da sana ihtiyacı var." dediği belirtildi.