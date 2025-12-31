Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden biri olan Roberto Carlos, Brezilya'da geçirdiği tatil sırasında sevenlerini korkuttu.

TATİL ESNASINDA SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Dünyaca ünlü Brezilyalı eski oyuncu Roberto Carlos, ülkesinde yaptığı tatil sırasında sağlık sorunu yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILARAK AMELİYATA ALINDI

Haberde, efsane ismin acil olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, uygulanan vücut MR'ında kalbiyle ilgili sorun tespit edildiği belirtildi. Roberto Carlos'un bu gelişme üzerine ameliyata alındığı ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği aktarıldı. Yıldız ismin tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı ifade edildi.