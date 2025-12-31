Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden biri olan Roberto Carlos, Brezilya'da geçirdiği tatil sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. vücut MR'ında kalbiyle ilgili sorun tespit edilen Carlos'un yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • Roberto Carlos Brezilya'da tatil sırasında sağlık sorunu yaşadı.
  • Roberto Carlos acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbiyle ilgili sorun tespit edildi.
  • Roberto Carlos ameliyat oldu ve ameliyat başarılı geçti.

Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden biri olan Roberto Carlos, Brezilya'da geçirdiği tatil sırasında sevenlerini korkuttu.

TATİL ESNASINDA SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Dünyaca ünlü Brezilyalı eski oyuncu Roberto Carlos, ülkesinde yaptığı tatil sırasında sağlık sorunu yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILARAK AMELİYATA ALINDI

Haberde, efsane ismin acil olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, uygulanan vücut MR'ında kalbiyle ilgili sorun tespit edildiği belirtildi. Roberto Carlos'un bu gelişme üzerine ameliyata alındığı ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği aktarıldı. Yıldız ismin tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

profesyonel sporcular aktif sporculuk hayatından sonra kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor kimbilir nasıl doping ilaçları verdiler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

iyi adamdu. ona bişe olmaz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

