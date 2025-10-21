Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Reto Ziegler, sarı-lacivertli takıma olan özlemini dile getirdi. Tecrübeli isim, gelecekte Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Reto Ziegler, yıllar sonra İstanbul'a dönerek sarı-lacivert renklere duyduğu özlemi dile getirdi. Ekol Sports'a konuşan Ziegler, hem Fenerbahçe'deki günlerini anlattı hem de geleceğe dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL GERİ DÖNMEK, ÇOK ÖZLEMİŞTİM"

İstanbul'a yeniden gelmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Ziegler, "Çok güzel geri dönmek, çok özlemiştim. Eşime ve çocuklarıma bu harika şehri göstermek istedim. Fenerbahçe'yi de, taraftarını da çok özledim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe döneminde yaşadığı zorlukları da, "O dönem Juventus'ta bazı problemler vardı. Fenerbahçe'de kalmak istiyordum ama mümkün olmadı. Başkanımız cezaevindeydi, taraftarlarımızın desteğine rağmen çok zor bir sezon geçirdik. Biz sahada sadece futbol oynamak ve dürüst bir takım olduğumuzu göstermek istedik" ifadeleriyle anlattı.

"KANIM SARILACİVERT AKIYORDU"

Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını belirten Ziegler, "O hareketi tamamen Fenerbahçe'ye olan sevgimi göstermek için yapmıştım. Kanımın sarı-lacivert aktığını göstermek istemiştim." sözleriyle o döneme açıklık getirdi.

"LEFTER'İN TABUTUNU TAŞIMAK ONURLUYDU"

Efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in vefatında yaşadığı duygusal anları paylaşan Ziegler, "Emre ve Volkan, 'Sen yeni geldin ama sen de gel' dediler. Lefter'in tabutunu taşımak benim için çok onurlu bir andı. O günü asla unutmam." ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ziegler, geleceğe dair hedefini, "Adım adım ilerlemek istiyorum. Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmak, Fenerbahçe'nin hocası olmak benim hayallerimden biri" sözleriyle dile getirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
