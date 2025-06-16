Fenerbahçe'nin eski oyuncusu İsak Vural'dan Serie A ekibine 4 yıllık imza

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu İsak Vural'dan Serie A ekibine 4 yıllık imza
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki orta saha İsak Vural, Serie A'nın yeni takımı Pisa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A ekibi Pisa, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki orta saha için mutlu sona ulaştı.

4 YILLIK İMZAYI ATTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bonservisi İtalyan Kulübü Frosinone Calcio'da olan İsak Vural, Serie A'ya yükselme başarısı gösteren Pisa'ya transfer oldu. Milli oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği ve sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.İsak Vural'ın, Pisa ile 30 Haziran 2029 yılına kadar sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

ESKİ KULÜBÜ SATIŞTAN YÜZDE 25 PAY ALACAK

Öte yandan genç yıldızın eski kulübü Hammarby, bu transferin bonservis anlaşmasından %25 pay da alacak.

SEZON PERFORMANSI

Kulübü ile bu sezon Serie B'de 23 maça çıkan İsak Vural, bu maçlarda 2 asist yaptı. İsveç doğumlu İsak Vural, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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