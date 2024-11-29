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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli Vedat Muriç'i istiyor. Buruk, daha önce Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı Muriç'i Galatasaray'a getirmek istiyor. Muriç, Türkiye'ye dönmeye olumlu yaklaşıyor.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Icardi'nin yerine istediği isim belli oldu.

VEDAT MURIC'İ İSTİYOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olan Mauro Icardi'nin yerine santrfor arayışları sürerken, teknik direktör Okan Buruk'un Vedat Muriç'i istediği öne sürüldü.

ESKİDEN TANIYOR

Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un teknik direktörüyken Kosovalı futbolcu da aynı takımda forma giyiyordu. Daha sonra Fenerbahçe'de forma giyen Muriç, oradan İtalya'nın Lazio takımına, ardından da İspanya'nın Mallorca takımına transfer olmuştu. 3 sezondur Mallorda'da oynayan Vedat Muriç'in Türkiye'ye dönmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRamazan Bıyık:

Gereksiz bir transfer olur bence yaşlı daha genç oyunculara yatırım lazım

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Haber Yorumlarıabdurrahim dinç:

boş adam

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Haber Yorumlarıilker oymak:

Gelsin Çok Eyi Olur

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Fiss adam hic katki vermez

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bende eski kalecilerdenim beni unutmayın haaaa. Bit pazarına nur yağdı. Ulan 85 milyonluk ülkede yeni yeni isimler bulamıyorsanız teknik direktörüm iye geçinmeyin

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