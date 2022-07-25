Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'den Türk futbolu için skandal prim iddiası

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın son Fenerbahçe döneminde sarı-lacivertli formayı sadece 7 kere giyen Adil Rami, bir Youtube kanalında Türk futbolu ile ilgili çok ses getirecek iddialarda bulundu.

ERSUN YANAL'A OLAY PRİM İTHAMI

"alpaynafi" isimli sosyal medya hesabının çevirisini yaptığı röportajda Adil Rami, kendisinin alacağı primden Ersun Yanal'ın pay alamayacağı için forma şansı bulamadığını iddia etti.

Adil Rami'nin açıklamaları şöyle:

"NELER DÖNDÜĞÜNÜ ÇÖZMEYE KARAR VERDİM"

"Beni oynatmak istemiyordu. Forma bekliyordum. O dönem 1-2 defans oyuncusu sakatlandı. Rotasyonda üçüncü stoper bendim. Bir süre sonra takımda sağlam savunma oyuncusu kalmadı. 'Oynayacağım artık' dedim kendime ama bu sefer de orta sahadan oyuncuları geriye çekti. Kendime, 'Bir dakika, bir dakika' dedim! Neden böyle olduğunu ve neler döndüğünü çözmeye karar verdim. Antrenmanlara devam ederken bir yanda da durumu anlamaya çalışıyordum.

"KAZANIYORUZ, NİYE DEFANS OYUNCUSU ALIYORSUN?"

Bir maçta takımın bir numaralı stoper benimle birlikte yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar, onu o kadar çok ıslıklamıştı ki ve de kendisi de o kadar b..tan oynamıştı ve ilk 11'den kesildi. O maçta 3-0, 3-1 ya da 4-1 öndeydik. 80. dakikaya doğru o stoperi oyuna aldı. Kazanıyoruz, niye defans oyuncusu alıyorsun ki oyuna, değil mi?

"BENİ BİR TÜRK BİR MENAJER ARADI"

"Bu durumu düşünmeye devam ettim. Sonrasında da beni bir Türk menajer aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamazsın biliyor musun?' dedi. 'Neden' diye sordum. "Çünkü menajerin kız kardeşin, yani yabancı birisi, Türk bir menajerler çalışmasın' diye cevap verdi bana.

"PRİM, TEKNİK DİREKTÖR İLE PAYLAŞILIYOR"

'Neden' diye sordum çünkü bu gibi işlerinden almıyorum. Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin Euro gibi primler olup olmadığını sordu ve ben de doğru olduğunu söyledim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi. 'Ne alaka' diye sorduğumda ise teknik direktörü tanıyan Türk bir menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi."

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