Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma sonrası hakemi eleştiren Nihat Kahveci'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"SENİN BEN CİĞERİNİ SEVEYİM"

Futbolcuları öven Kahveci, "Öyle baba oyuncular vardı ki bugün sahada. Hepsine mücadeleleri için teşekkürler. İrfan Can Eğribayat her şeyi kurtardı neredeyse. Skriniar inanılmazdı. Fred 37 ciğerle oynadı. Senin ciğerini seveyim... Kostic'i Real Madrid, Barcelona izlesin 3'lü formasyona dönsün onu alırlar. Szymanski 2 gol attı" dedi.

"KATLİAM VARDI"

Hakeme yüklenen Kahveci, "Gerçekten hakem katliamı vardı. Rıdvan'ın eli kapalı tamam ona bir şey demem. Mert Hakan'da temas var. Çağırın ya! Çağırın da izlettirin ya! Ben görüyorum teması! Talisca'ya verdiği sarı kart ne? Bu hakem Norveçli değil mi? Bu hakem gitsin somon yesin ailesiyle. Tek kelimeyle skandal" ifadelerini kullandı.

"TUR İLK MAÇTA BİTTİ"

Sözlerine devam eden ünlü yorumcu, "Tur ilk maçta bitti. Mourinho bir oraya dönersin bence. Gerekli miydi o kadar. Fenerbahçe turu ilk maçın ikinci yarısında kendi seyircisi önünde verdi. 5 penaltının 3'ünü kaçırıyorsun. 120 dakika koşuyorsun. Bir anda demoralizesin. Yarın sabah Fenerbahçe yönetimi Pazar günkü maçı 1 gün erteleyin deseler haklılar" şeklinde konuştu.