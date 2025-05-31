Fenerbahçe'nin efsanesi Okocha'dan Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri

Fenerbahçe'nin efsanesi Okocha'dan Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay-Jay Okocha, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalar yaparken, vatandaşı Victor Osimhen hakkında da açıklamalar yaptı. Okocha, Türkiye futbol oynamak ve yaşamak için harika bir yer. Futbolda bazen karar verirken fedakarlıklar yapman gerekebilir. Osimhen, Galatasaray'da harika bir sezon geçirdi. Sonuçta orada mutlu. Neden kalmasın?'' dedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve adını Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcuları arasına yazdıran Nijeryalı eski futbolcu Jay-Jay Okocha, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile ilgili konuşan Okocha, vatandaşı Osimhen hakkında da çarpıcı bir yoruma imza attı.

''HARİKA 2 YILDI''

Okocha, Fenerbahçe günleriyle ilgili, "Fenerbahçe'deki günlerime dair taraftarları ve yemekleri hatırlıyorum. Orada harika zaman geçirdim ama sadece 2 yıl kalabildim. Yine de kariyerim adına harika 2 yıldı." dedi.

''OSIMHEN NEDEN KALMASIN?''

''Osimhen'in Galatasaray'a transferi senin için sürpriz miydi?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Okocha, '' Türkiye futbol oynamak ve yaşamak için harika bir yer. Futbolda bazen karar verirken fedakarlıklar yapman gerekebilir. Osimhen, Galatasaray'da harika bir sezon geçirdi. Sonuçta orada mutlu.. Neden takımda kalmasın. Ben Türkiye'yi seviyorum. O da seviyor." dedi.

''Osimhen'in gelecek sezon nerede olacağını biliyor musun?'' şeklindeki soruya da yanıt veren eski efsane futbolcu, ''Ben bilmiyorum. Nereye gitmeye karar verirse versin ona en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

''EN BÜYÜK FENER''

Jay-Jay Okocha son olarak Fenerbahçe taraftarına seslendi ve "En büyük Fener" ifadelerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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