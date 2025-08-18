Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Bodrum'da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fenerbahçe taraftarlarının "Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla anılan Şen, şimdilik konuşamıyor ve kimseyi tanımıyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in sağlık durumu endişe veriyor. Eski başkan, Bodrum'da bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

"KONUŞAMIYOR, KİMSEYİ TANIMIYOR"

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, çocukları ile yaptığı görüşme sonrasında Ali Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını yazdı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Ali Şen veya tam adıyla Ali Haydar Şen 1939 yılında Yugoslavya Krallığı'nın Prizren şehrinde doğan (bugünkü Kosova) Türk iş adamı ve Fenerbahçe eski başkanıdır. Daha çok Ali Şen ismiyle bilinmektedir.

Şu sıralar Bodrum'un Yalıkavak beldesinde yaşamaktadır. 1997'nin sonlarında, bir daha Fenerbahçe'nin başkanı olmayacağını açıklamıştır. Kulübün başına Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiştir.

Ali Şen, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (RUYİAD) kurucu üyelerinden olup, aynı derneğin 1993-1995 yılları arasında başkanlığını yapmıştır.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAykut Kaya:

ola bizim bu fb başına hakiki bir yerli Aziz yıldırımdan başka gelmedi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ali Koç’un da gerçek adını açıklasalar ya..Artık , Ariel midir Salomon’ mudur….

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

iyi bir Fenerli idi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır
