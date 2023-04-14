Fenerbahçe'nin Dender'e kiraladığı Tiago Çukur, son 2 maçta yaptıklarıyla takımının kaderini değiştirdi
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Fenerbahçe'nin Belçika 2. Lig ekibi Dender'e kiraladığı Tiago Çukur, takımının ligde kalmak için oynadığı play-off maçlarındaki performansıyla dikkat çekti. 20 yaşındaki futbolcu son 2 maçta 3 gol atarken, Dender ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.
Fenerbahçe'nin Watford'dan kadrosuna kattığı ve daha sonra Dender'e kiraladığı 20 yaşındaki forvet Tiago Çukur, takımının adeta kaderini değiştirdi.
2 MAÇTA 3 GOL ATTI
Normal sezonda 17 mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayabilen Tiago Çukur, ligde kalma play-off maçlarında adeta şov yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
LİGDE KALMAYI BÜYÜK ÖLÇÜDE GARANTİLEDİLER
Bu karşılaşmaları kazanan Dender, bitime 4 hafta kala son sırayla olan puan farkını 11'e yükselterek ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.
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