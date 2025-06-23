Fenerbahçe'nin çuvalla para verip aldığı futbolcu saçını pembeye boyattı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos, saçlarını pembeye boyattı. Deneyimli stoperin imaj değişikliğinin nedeni de belli oldu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Diego Carlos, kızının 7. yaş gününe özel bir kutlama düzenlediği güne özel saçını boyattı. Deneyimli futbolcu, örgülü olan saçlarını imaj değişikliğine giderek pembeye boyadı.

GÜNDEM OLDU

32 yaşındaki futbolcunun yeni saç stili, sosyal medyada gündem olurken sarı-lacivertli taraftarlardan ilginç yorumlar geldi. Sakatlık sorunları ile boğuşan Diego Carlos bu sezon sarı - lacivertli forma ile 5 maça çıktı.