Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'un Ameliyatını Açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Cenk Tosun'un Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini duyurdu ve tedavi sürecinin başladığını belirtti.
Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'un ameliyat edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor