Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'un Ameliyatını Açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'un ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.