Fenerbahçe'nin büyük umutlatlarla aldığı golcü Amedspor yolcusu
Geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan milli golcü Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamayan Tosun, yeni sezonda 1. Lig ekibi Amedspor'un formasını giyecek. Amedspor, Süper Lig hedefiyle yola çıkacağı yeni sezonda Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu transfer, Türk futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transfer olması büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-lacivertlilerde beklediği forma şansını bulamayan milli golcüye Amedspor'un talip olduğu belirtildi.
3 GOLE KATKI SAĞLADI
Milli golcü, Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamazken kulübeye adeta hapsoldu ve 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
AMEDSPOR KİRALAMAK İSTİYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre, 1. Lig ekibi Amedspor, Cenk Tosun'u renklerine bağlamak istiyor. Yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen Amedspor'un Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.