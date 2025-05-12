Fenerbahçe'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor
Fenerbahçe'nin devre arasında 13.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Diego Carlos, beklenen performansı sergileyemeyerek hayal kırıklığı yarattı. Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kalabildi ve performansıyla vasatı aşamadı. Carlos'un bir dakikalık maliyeti 72 bin euro (3.1 milyon TL) olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Diego Carlos, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Transferine toplamda 13.5 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kayseri ve RAMS Başakşehir maçlarında bulduğu fırsatları iyi kullanamadı. Saç baş yolduran hatalarıyla taraftarı çileden çıkaran Sambacı'nın 4 aylık maliyeti dudak uçuklattı.
Fenerbahçe tarihinin en pahalı stoper transferi olan Carlos, Aston Villa'dan 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı. Sezon başına 4 milyon euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon euro koydu.
DAKİKASI 3.1 MİLYON TL
Bu süreçte toplamda 13.5 milyon euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Performansıyla vasatı aşamazken Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu.