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Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla toplam borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla güncel borcu açıklandı.

GÜNCEL BORÇ: 12 MİLYAR 571 MİLYON LİRA

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 12 milyar 571 milyon lira olarak açıkladı. Vodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmir Güler:

KULÜPLERİN GELDİĞİ SON NOKTA ÜLKE BORCU GİBİ OLDUK.

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Haber YorumlarıMustapha Kose:

Galatasaray ile yarışaçağım diye takımı batırdı :)

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Şampiyonluk yok borca bak yönetime bak icratına bak Fenerbahçenin düştüğü duruma bak

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Boş insanlar o parayı fukaraya verseydiniz daha iyi degilmiudi

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Haber YorumlarıR. Samsun55:

Niye Acun manyak formüllerle gelmişti ne oldu istediği gibi Yahudi parası aklayamadı galiba fenerde He bir de Rüya kadro işi vardı oda Rüya oldu bu Ali Koç la Acun la bu fener daha çok sürünür …

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