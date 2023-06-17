Fenerbahçe'nin borcu 7 milyar 686 milyon TL

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğunu açıkladı. Mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, borcu yüzde 60 düşürdüklerini ifade etti.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 7 milyar 686 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erol Bilecik, döviz kurunun artmasına rağmen borcu yüzde 60 düşürdüklerini ifade ederek, "612 milyon Euro borç devralmıştık. Yüzde 60 iyileştirerek 386 milyon Euro'ya düşürmüş olduk. Kur 3 buçuk katı artmışken. Ali başkan kimsenin ortaya koyamayacağı cömertlikle kulübün finans ihtiyaçlarına hiçbir zaman sesiz kalmadı" şeklinde konuştu.

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina ise Fenerbahçe'nin 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon TL olmak üzere toplam borcun 7 milyar 686 milyon TL olduğunu duyurdu. - İSTANBUL