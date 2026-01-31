Fenerbahçe'nin Borcu 27 Milyar 635 Milyon TL

FENERBAHÇE Kulübü'nün borcu 27 milyar 635 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu. Vodina, Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını söyledi. Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 9 milyar 237 milyon lira olduğunu belirtti. Vodina, Sarı-lacivertli kulübün toplam yükümlülüğünün ise 27 milyar 635 milyon lira olduğunu açıkladı.