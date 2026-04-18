Haberler

Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar 293 milyon lira

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü'nün 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 dönemine ait raporunda toplam borcun 27 milyar 293 milyon lira olduğu duyuruldu. Kısa vadeli yükümlülüklerin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğu açıklandı.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan rapora göre enflasyon düzenlemelerinin yapılmasının ardından Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 8 milyar 997 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 91 milyon lira ve toplam borcun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğunu duyurdu.

Mehmet Vodina, finansal tabloların yanı sıra bilanço dışında izlenen yükümlülükler olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:

"Amatör ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmeler dolayısıyla 28 Şubat 2026'dan sonra ödenecek maç başı ücretler hariç garanti ücretler vardır, toplamı 12 milyar 823 milyon TL'dir. Bu yükümlülük, oyuncuların performanslarına bağlı olarak zaman içinde artı ya da eksi yönde değişiklikler gösterecektir. Bu dönemde 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 ve 2030-2031 sezonlarına dek 2 milyar 165 milyon TL tutarlarında reklam, sponsorluk ve loca gelirleri tahsil edilmiştir."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

