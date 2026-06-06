Haberler

Fenerbahçe'nin borcu 28 Şubat itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurulunda, 28 Şubat 2026 itibarıyla kulübün toplam borcunun 26 milyar 202 milyon lira olduğu duyuruldu. Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ait borç detaylarını paylaştı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
Kızını da yanına alan Kim Jong Un'dan dünyaya 10 bin tonluk gözdağı

Kızını da yanına alan Kim'den dünyaya 10 bin tonluk gözdağı
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları
Kante'den Mbappe'ye tarihi ayar! Herkes onu konuşuyor

İntikamını çok fena aldı!

Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binali Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi