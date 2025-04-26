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Fenerbahçe'nin Borcu 19 Milyar 206 Milyon TL Hacmine Ulaştı

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Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, sarı-lacivertli kulübün borcunun 19 milyar 206 milyon TL olduğunu açıkladı. Mali raporlara göre, kulübün toplam varlıkları 18 milyar 428 milyon TL, gelirleri ise 10 milyar 501 TL olarak belirlendi.

- Fenerbahçe'nin borcu 19 milyar 206 milyon TL

İSTANBUL - Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, sarı-lacivertli kulübün borcunun 19 milyar 206 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 dönemine ilişkin mali tablolar hakkında bilgiler verdi. Dönen Varlıklar 3 milyar 423 milyon TL, Duran Varlıklar 15 milyar 5 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 18 milyar 428 milyon TL olduğunu aktaran Leventci, bu dönemde giderlerin 11 milyar 77 milyon TL, gelirlerin de 10 milyar 501 TL olduğunu açıkladı. Dönem karının ise 815 milyon lira olduğu belirtildi.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 882 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 324 milyon TL olduğunu ifade eden Selda Leventci, kulubün toplam borcunun da 19 milyar 206 milyon TL olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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