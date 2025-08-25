Fenerbahçe'nin Benfica ile Rövancı Maçını Yönetecek Hakemler Belli Oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı rövanş maçının hakemleri açıklandı. Maç, 27 Ağustos'ta Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Slovenya Futbol Federasyonundan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak.

Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.

