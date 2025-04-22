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Fenerbahçe'nin Başarılı Antrenörü Sarunas Jasikevicius'un Oğlu da Kulüpte

Fenerbahçe'nin Başarılı Antrenörü Sarunas Jasikevicius'un Oğlu da Kulüpte
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Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius, Balıkesir'de devam eden Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda sarı-lacivertli formayı giyiyor. Babası gibi basketbol kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Lukas, kulübün genç takımlarında mücadele ediyor.

BALIKESİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde liderliği garantileyen, EuroLeague'de de normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta Paris ile eşleşen Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertli formayı giyiyor. Balıkesir'de başlayan Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe'nin Litvanyalı Antrenörü Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertililerin küçük takımında oynuyor. Jasikevicius, 2011'de basketbolcu olarak görev yaptığı Fenerbahçe'yi antrenör olarak yıllar sonra ligde ve Avrupa'da zirveye taşırken, 2012 doğumlu oğlu da babası gibi aynı kulüpte formayı sırtına geçiriyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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