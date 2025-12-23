Bartuğ Elmaz, derbiye devam edemedi
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 74. dakikada gerçekleşen olay sonrası Bartuğ, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sahayı terk etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken Bartuğ Elmaz sakatlık yaşadı. Müsabakaya 11'de başlayan ve bu sezon ilk kez 11'de forma şansı bulan Bartuğ, 74. dakikada kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu durdurarak sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Müsabakaya devam edemeyen 22 yaşındaki futbolcu, yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
Bartuğ, derbinin 61. dakikasında ise sarı kart gördü. - İSTANBUL